США та Британія попередили про наслідки провалу судової реформи
Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс пояснили, чим може загрожувати Україні не реалізація судової реформи, повідомляє УНІАН.
Про це вони заявили в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Для реалізації власних цілей, збільшення іноземних інвестицій, вступу в НАТО, вступу до ЄС Україні доведеться покращитися, зокрема це стосується верховенства права та судової системи. Ми, безумовно, очікуємо, що Україні доведеться робити це задля залучення більше іноземних інвесторів. Ми не можемо змусити американські компанії інвестувати сюди, доки вони не будуть відчувати впевненість в судовій системі", - сказала Квін.
За її словами, це важливо для майбутнього України та реалізації її цілей.
"Судова реформа є головною, найважливішою з усіх реформ, які необхідно провети для того, щоб Україна зміцнилася, щоб могла вести торгівлю з іншими країнами, щоб Україна реалізувала свої євроатлантичні прагнення. Судова реформа - це основа... Якщо ці реформи не вдасться втілити в життя, то це зупинить інвестиції. Я погоджуюся з Крістіною, що це стане зростаючою проблемою для євроатлантичних прагнень України, але для союзних країн все буде так, як було до цього. Ми будемо шукати можливість продовжувати заохочувати та підтримувати,де ми можемо", - наголосила Сіммонс.