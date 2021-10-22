США та Британія попередили про наслідки провалу судової реформи

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс пояснили, чим може загрожувати Україні не реалізація судової реформи, повідомляє УНІАН.

Про це вони заявили в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Для реалізації власних цілей, збільшення іноземних інвестицій, вступу в НАТО, вступу до ЄС Україні доведеться покращитися, зокрема це стосується верховенства права та судової системи. Ми, безумовно, очікуємо, що Україні доведеться робити це задля залучення більше іноземних інвесторів. Ми не можемо змусити американські компанії інвестувати сюди, доки вони не будуть відчувати впевненість в судовій системі" , - сказала Квін.

За її словами, це важливо для майбутнього України та реалізації її цілей.