Українцям з "червоних" регіонів збільшать субсидії

В Україні в усіх регіонах, де ввели червону зону, на 50% збільшать розмір субсидій. У результаті українцям можуть збільшити розмір виплат на тисячі гривень, повідомляє Обозреватель.

Як роз'яснили в Міністерстві соціальної політики, нормативи споживання комунальних послуг на час дії в регіоні червоної зони (виникає через різке зростання нових випадків зараження коронавірусом) збільшують наполовину.

Зараз діють такі нормативи:

два кубометри води на людину;

3,6 кубометра води, якщо немає гарячого водопостачання;

1,6 кубометра гарячої води;

3,3 кубометра газу на людину;

5,4 кубометра газу на людину, якщо блакитним паливом підігрівають воду;

70 кВт*год електроенергії на сім'ю + 30 кВт*год на кожну людину.

"При цьому передбачено, що на період карантину для регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення" , – зазначають у відомстві.

Як збільшиться розмір субсидії

Пенсіонер із виплатою в 3723 грн, який живе у квартирі площею в 40 квадратних метрів, може заплатити за комуналку близько 453 грн, решту покриє субсидія. Зараз це 1035,8 грн, а після збільшення норми можна буде розраховувати на допомогу в розмірі 1779,9 грн.

Зазначимо, сім областей України можуть потрапити в "червону" карантинну зону через поширення коронавірусу. Це Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області.

Бюджетних коштів, виділених на субсидії в 2021 році, може не вистачити на компенсацію витрат на комуналку. Щоб не допустити затримки, доведеться вносити зміни в бюджет країни.