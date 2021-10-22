Шефір прокоментував здоров'я водія після замаху

Водій автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра після замаху залишається на постільному режимі. Незабаром він має встати на милиці, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це розповів помічник президента Сергія Шефіра в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Через місяць після поранення під час замаху на першого помічника президента Володимира Зеленського водій не встає з ліжка.