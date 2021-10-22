Ляшко уточнив майбутній перелік професій з обов'язковою вакцинацією

В Україні мають намір розширити список професій з обов'язковою вакцинацією проти COVID-19. Про це завив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Є наказ Міністерства охорони здоров'я про певний перелік професій, де вакцинація проти коронавірусу обов'язкове. До нього увійшли педагоги, представники центральних органів виконавчої влади. Далі ми розробляємо проєкт наказу, який проходить погодження. До цього переліку додатково будуть включені соціальні працівники, працівники державних підприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер для функціонування економіки країни" - повідомив Ляшко.