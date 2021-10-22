На Луганщині зафіксували спалах пташиного грипу

У селі Новобіла на Луганщині (Старобільський район) зафіксували випадки грипу птиці. У епіцентрі захворювання опинилися 42 домогосподарства, повідомляє Обозреватель.

Про це 22 жовтня заявила речниця Головного управління Національної поліції в Луганській областя Татьяна Погукай у Facebook. За її словами хворобу зафіксували на вулицях Суворова, Жовтнева та Степна. Їх визначили неблагополучними та оголосили там карантин з 21 жовтня. Йдеться про вірус грипу птиці типу А, зазначила речниця.

На комісії при Старобільській РДА було встановлено зону нагляду територією радіусом 10 км від неблагополучного пункту, до якої ввійшли населені пункти Новобіла, Козлове, Залісне, Світле та Трембачеве.

"Проводяться протиепізоотичні заходи, встановлено пункт пропуску до села Новобіла, заборонено переміщення і торгівлю птицею та продуктами птахівництва, а також їх вивіз з карантинної зони" , – зазначено у повідомленні.

Погукай також закликала жителів селищ дотримуватися таких правил: