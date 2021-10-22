У Чернівцях позначають заклади з повністю вакцинованих персоналом

Чернівецька облдержадміністрація запровадила відмітку "Ми вакциновані від COVID-19" для закладів, у яких 100% працівників щеплені, повідомляє УНІАН.

"Ресторани та кафе, торговельно-розважальні центри, спортивні зали – усі ці заклади зможуть вільно надавати послуги у "червоній" зоні лише за умови, що персонал буде вакцинованим від COVID-19. Аби відзначити буковинських підприємців, котрі прагнуть вести бізнес безпечно, Чернівецька ОДА запровадила відмітку "Ми вакциновані від COVID-19" , - йдеться у повідомленні ﻿﻿пресслужби ОДА.

Зазначається, що першою така позначка з’явилася на дверях ресторану Don Gustavo. Вона є свідченням того, що 100% персоналу закладу вакциновані від коронавірусу та зможуть продовжувати роботу у "червоній" зоні епіднебезпеки.