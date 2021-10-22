РНБО: більшість навчальних закладів відправлять на канікули

У Міносвіти прийнято рішення про переведення більшості вищих навчальних закладів та шкіл з понеділка, 25 жовтня, на канікули у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це заявив глава РНБО Олексій Данилов на брифінгу в п'ятницю, 22 жовтня, повідомляє Корреспондент.

"Апарат РНБО звертався до Міністерства освіти. Там прийнято рішення про те, щоб, починаючи з понеділка (25 жовтня) переважна більшість всіх вищих навчальних закладів пішло на відпочинок, пішло на канікули" , - заявив Данілов.

Глава РНБО зазначив, що відповідне рішення буде приймати Кабмін та відповідальні органи.