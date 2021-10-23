Зеленський затвердив склад делегації ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 41-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка пройде з 9 по 24 листопада 2021 року в Парижі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненим на сайті глави держави документу, делегацію очолить перший заступник міністра закордонних справ України, глава Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарова. Її заступником в складі делегації призначений посол України у Франції, постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко.

Всього до складу делегації були включені дев'ять осіб, що представляють уряд і експертне середовище.

Розпорядженням президента також закріплюється право глави делегації вносити зміни до складу і залучати експертів для забезпечення роботи.