Українські моряки завершили військову підготовку в США

У Балтіморі, США, завершився курс допідготовки 5-го українського екіпажу патрульних катерів типу Айленд, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні в місті Балтимор, США, в урочистій обстановці проведено випуск 5-го екіпажу патрульних катерів типу Айленд. Курс допідготовки під керівництвом іноземних інструкторів тривав 6 тижнів і був проведений на верфі Берегової охорони США" , - йдеться в повідомленні пресслужби ВМС України.

Відзначається, що додаткову підготовку екіпажі проходили безпосередньо на тих катерах типу Айленд, на яких в подальшому будуть нести службу. Надходження катерів до України відбудеться найближчим часом.