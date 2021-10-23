Виробник кисню відновив роботу після поломки - Ляшко

Під час поломки деякі лікарні відчули брак кисню, але зараз робота заводу вже відновлена. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Ляшко, два заводи призупиняли роботу планово, на два тижні.

"Перед тим, як вони пішли на регламентні роботи, ми знайшли заміну кисню на той обсяг, який вони поставляли. Ми перестрахувалися. Але в цей час у нас зламався один завод на Західній Україні. І це було напружено, тому що деякі лікарні відчули брак кисню" , - сказав міністр.

Він додав, що про ситуацію відразу ж знали в МОЗ, і потреби лікарень вдалося перекрити.