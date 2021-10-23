Вбивство українки Болдуином: профспілка повідомила про деталі

У пістолеті Алека Болдуїна, який вбив оператора з України замість холостих патронів в пістолеті випадково опинився бойовий, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Variety, про це заявили в профспілці працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі

"Один бойовий патрон був випадково випущений на знімальному майданчику головним актором, в результаті чого були поранені оператор-постановник, член" Local 600 "Галина Хатчинс і режисер Джоел Соуза" , - сказано в повідомленні, яке профспілка розіслала своїм членам електронною поштою.

В організації підкреслили, що зброю заряджали декоратори з Нью-Мехіко, які не мають відношення до профспілки. Те, що сталося в профспілці вважають трагічною випадковістю.