"Газпром" збільшив добову продуктивність ПСГ

Російська компанія «Газпром» у своєму офіційному Telegram-каналі заявила, що продовжує закачування в підземні сховища газу (ПСГ), підвищуючи їх добову продуктивність на рівень 847,9 мільйона кубометрів, повідомляє Лента.Ру.

"Добова продуктивність російських ПСГ виводиться на безпрецедентний рівень - 847,9 мільйона кубометрів (з урахуванням ПСГ в Білорусі і Вірменії - 887,9 мільйона кубометрів)" , - йдеться в повідомленні.

Компанія відзначає, що, згідно з аналізом погодних умов в Росії та країнах Європи за останні кілька років, зимовий період тепер охоплює і місяць березень. Виходячи з цього, «Газпром» назвав одним з ключових факторів успішного проходження сезону пікового попиту наявність достатніх запасів газу в ПСГ і підтримання їх високої продуктивності до початку весни.

У компанії також заявили, що їх пріоритетним завданням є забезпечення високої надійності поставок газу російським і закордонним споживачам. Крім того, там заявили, що на засіданні правління «Газпрому» було розглянуто питання про готовність виробничих об'єктів до роботи під час зимових холодів.