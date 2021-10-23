РФ не включила українську до списку мов для перепису населення

У Росії не включили українську в перелік пропонованих мов для заповнення електронного переписного листа на порталі держпослуг. Українці - третій за чисельністю етнос країни-агресора, повідомляє Новое время.

У Telegram-каналі журналіста "Ехо Москви" Олексія Наришкіна був опублікований скріншот з сайту для електронного перепису населення. У списку запропонованих мов були доступні: башкирська, татарська, бурятська, тувинська, чуваська, якутська, узбецька, англійська, китайська та корейська. Української мови серед них не було.

За даними минулого перепису, українці складають третю за чисельністю народність на території Росії.

Перепис населення в Росії почалася 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Влада Росії вирішила провести її і в окупованому Криму.