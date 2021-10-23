23 жовтня: яке сьогодні свято і що не можна робити
23 жовтня християни відзначають церковне свято мучеників Євлампія і Євлампії. У день святого Євлампія день стає помітно коротшим за ніч, а вранці часто бувають заморозки. Наші предки в цей день заготовляли дрова і вперше за осінь розтоплювали піч, повідомляє УНІАН.
Жінки 23 жовтня прядуть полотно. Молодь в цей день стрибала через високе багаття, щоб завжди було міцне здоров'я і краса. Також у вогні спалювали старі речі, щоб відігнати хвороби.
Що не можна робити 23 жовтня
- Не можна одружуватися і вінчатися в цей день, інакше шлюб буде невдалим.
- Не можна купувати нові речі й меблі в будинок. Покупки не принесуть радості та швидко зіпсуються.
- Не можна пити алкоголь – можна перебрати або отруїтися.
Прикмети погоди 23 жовтня
- Бруд і багнюка в цей день означають, що до Казанської (4 листопада) не випаде сніг.
- Східний або північний вітер дме – до похолодання.
- Листя з верби опадає – до ранньої зими.
- Теплий день без морозів означає, що ще місяць морозів не буде.