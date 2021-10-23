Тютюновий гігант вирішив відійти від нікотинового виробництва

Тютюнова компанія British American Tobacco (BAT) задумала піти від тютюну і никотиносодержащих продуктів. Для цього BAT інвестувала приблизно 3,5 мільйона доларів в американський стартап з виробництва напоїв для здорового способу життя Tru, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Bloomberg Tru продає газовані напої і розчинні у воді шипучі таблетки. Продукти, як заявляє компанія, позитивно впливають на енергію, концентрацію і сон. Нещодавно в асортименті з'явилися також напої для поліпшення стану шкіри, волосся і нігтів.

Глава компанії Джек Макнамара заявив, що планує зробити її одним з лідерів ринку і значно змінити галузь. Підприємець додав, що тим самим Tru кине виклик таким гігантам, як Red Bull і Vitamin Water, які заробляють мільярди.

BTA раніше вирішила інвестувати і в інші компанії, що пропонують напої для оздоровлення. Серед них - Moment, продукція якої, як заявляється, покращує роботу головного мозку, виробник кошти для запобігання похмілля More Labs і, нарешті, Unrooted Drinks, напої якої містять плоди баобаба. Вони, як стверджує фірма, теж мають безліч корисних властивостей.