Косово висилає двох російських дипломатів
Косово висилає двох російських дипломатів з країни, заявила 22 жовтня президентка Вйоса Османі. За її словами, двох дипломатів російського бюро зв’язку в Косово оголосили персонами нон-ґрата і наказали покинути країну, повідомляє Радіо Свобода.
Як заявила Османі, її країна прагне протистояти зловмисному впливу Росії та її «посібників у регіоні», яких вона звинуватила в тому, що вони мають на меті підірвати досягнення Косова, Сполучених Штатів, НАТО та Європейського Союзу.
«З цієї причини ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими американськими та європейськими союзниками, щоб не дозволити Косово і нашому регіону стати жертвою дестабілізуючих амбіцій Російської Федерації», – йдеться в заяві президентки.
Наразі достеменно невідомо, які конкретно дії російських дипломатів призвели до видворення.
Росія відкрила бюро зв’язку в Косові в 2005 році – за три роки до того, як Косово проголосило незалежність від Сербії. Сербія та її близький союзник Росія не визнали незалежність Косова.