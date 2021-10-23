Косово висилає двох російських дипломатів з країни, заявила 22 жовтня президентка Вйоса Османі. За її словами, двох дипломатів російського бюро зв’язку в Косово оголосили персонами нон-ґрата і наказали покинути країну, повідомляє Радіо Свобода.

Як заявила Османі, її країна прагне протистояти зловмисному впливу Росії та її «посібників у регіоні», яких вона звинуватила в тому, що вони мають на меті підірвати досягнення Косова, Сполучених Штатів, НАТО та Європейського Союзу.

«З цієї причини ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими американськими та європейськими союзниками, щоб не дозволити Косово і нашому регіону стати жертвою дестабілізуючих амбіцій Російської Федерації» , – йдеться в заяві президентки.

Наразі достеменно невідомо, які конкретно дії російських дипломатів призвели до видворення.

Росія відкрила бюро зв’язку в Косові в 2005 році – за три роки до того, як Косово проголосило незалежність від Сербії. Сербія та її близький союзник Росія не визнали незалежність Косова.