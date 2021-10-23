Вчені встановили найближчого родича сучасної собаки

В Японії групі дослідників вдалося встановити найближчого родича сучасної собаки, повідомляє Лента.Ру.

За словами вчених, предком сучасних псів виявився японський вовк (Canis lupus hodophilax). Він був відносно невеликого розміру і найчастіше мав руде забарвлення. Відзначається, що їх вид вимер не так вже давно - останнього представника вбили японські фермери на одному з островів у 1905 році.

Про генетичну близькість цієї тварини і сучасних собак каже його ДНК, яку витягли з кісток японського вовка. Її порівняли з ДНК вовків, собак і лисиць. З'ясувалося, що ця ДНК знаходиться на унікальній еволюційній гілці вовків, яка виникла десь між 20 000 і 40 000 років тому. Деякі з цих стародавніх вовків еволюціонували в японських вовків, а інші - в собак. Виходячи з цих даних учені висунули теорію про те, що предок собак походить не з Близького Сходу або Європи, як вважалося раніше, а зі Східної Азії.

Крім того вони заявили, що згідно ДНК-аналізу, найближчі родичі японського вовка зараз мешкають в Новій Гвінеї і Австралії. Йдеться про такі породи, як Співоча собака і Дінго.