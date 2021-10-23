У Польщі на білоруському кордоні знайшли труп чоловіка

У Польщі на прикордонній з Білоруссю території в п'ятницю, 22 жовтня, прикордонники знайшли тіло невідомого чоловіка без документів, повідомляє Корреспондент.

За твердженням польського видання Wyborcza.pl, прикордонний патруль виявив тіло чоловіка недалеко від міста Кусцінце Сокальського повіту в лісовому масиві.

Правоохоронці проводять ідентифікацію тіла і розслідування цього випадку. Інформацію про вік та національність чоловіка в поліції не повідомляють.