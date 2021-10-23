У NASA повідомили дату першого польоту Orion на Місяць

Перший непілотований випробувальний політ ракети-носія Space Launch System (SLS) і космічного корабля Orion до орбіти Місяця в рамках програми "Артеміда" запланований на лютий 2022 року, повідомив в ході телеконференції, присвяченій місії "Артеміда-1", її керівник, представник NASA Майк Сарафін, повідомляє Дзеркало тижня.

"Що стосується пускового вікна, ми плануємо вікно тривалістю близько 15 днів в лютому. У разі запуску ракети в першій половині цього періоду, місія буде вважатися так званою тривалою місією. Вона триватиме близько шести тижнів, протягом яких корабель проведе більше часу на ретроградній орбіті, щоб підготуватися до наступних зниження і приводнення" , - сказав Сарафін.

"У разі запуску ракети у другій половині відведеного періоду, місія буде вважатися короткою і триватиме чотири тижні. Ми точно знаємо тривалість кожного варіанта місії. Її формат залежить від дня запуску і цілей, які ми перед собою ставимо" , - додав він.

Раніше ракета-носій SLS і космічний корабель Orion були успішно з'єднані в будівлі вертикальної збірки в Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида.

За планом NASA, перед транспортуванням SLS і Orion на стартовий майданчик будуть проведені тести складових частин і наземних систем для останнього, передпольотного випробування на початку 2022 року.

В рамках випробування команда фахівців випробує систему заправки паливних баків ракетним паливом і проведе репетицію фінального відліку перед запуском ракети. Якщо тест завершиться успіхом, NASA поверне ракету і корабель в будівлю вертикальної збірки для остаточних перевірок, після яких буде визначена точна дата запуску.