Лікар розповіла, що робити українцям, щепленим "Спутник V"

Особи, які зробили перше щеплення російською вакциною "Супутник V", другу можуть зробити в Україні препаратом AstraZeneca, Pfizer або Moderna, повідомляє УНІАН.

Про це розповіла завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Алла Волоха в ефірі телеканалу "Дом".

Як відомо, масову вакцинацію "Супутником" Росія зараз проводить, в тому числі на окупованих територіях Донбасу і Криму. У зв'язку з цим є необхідність розробки рекомендацій щодо ревакцинації на підконтрольній Україні території, каже лікар. За її словами, на підставі існуючих знань можна підібрати сумісні з російською вакцини.