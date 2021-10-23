Гороскоп для всіх знаків зодіаку на вихідні

Овни, Леви і Терези відпочиватимуть, а Стрільці і Скорпіони займатимуться робочими питаннями. Риби плануватимуть нове майбутнє з коханою людиною, а Раки можуть отримати гроші. Тельці будуть наводити порядок, повідомляє Обозреватель.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 23-24 жовтня. Детальніше читайте далі.

Овен

Вихідні обіцяють бути повільними та якимись задумливими, ви дуже довго обираєте чим зайнятися, плани можуть змінюватись, а то й зовсім ви все скасовуєте, бо вам не хочеться витрачати час на те, що вам вже не подобається.

Телець

Нині ви рішучі та динамічні, можете присвятити час наведенню ладу у домі, причому, дуже кардинальному, початися може з викидання старих речей, а завершиться знесенням стін та перебудовою оселі.

Близнюки

Очікується активна розумова діяльність, коли вам потрібно буде задіяти всі ресурси вашого мозку. Можливо, це буде пов'язане з навчанням чи роботою, де слід буде дуже багато думати й аналізувати, створювати нові смисли та концепції.

Рак

Матимете досить гарний грошовий результат, причому кошти до вас приходять дуже легко, у вигляді виграшів, премій, нагород, вигідних акцій та пропозицій. Тож купіть про всяк випадок лотерейний білет.

Лев

Найкращий варіант - провести ці вихідні з рідними, дітьми, батьками та іншими родичами, згадати минуле, зазирнути у майбутнє, помріяти чи спланувати якісь спільні дії. Вам зараз так потрібна ця підтримка ваших близьких, та і їм це не завадить.

Діва

Будьте у ці дні максимально активні, перебувайте в русі, на повітрі, зберіть навколо себе друзів та родину і влаштуйте веселощі - пікнік, змагання, ігри чи просто застілля, де всі могли б себе проявити та весело провести час.

Терези

Проведете класичні ледачі вихідні, коли вам захочеться провести час здебільшого у горизонтальному положенні, мінімально рухаючись, і майже нікуди не виходячи. Просто час від часу вам потрібно відлежатись.

Скорпіон

Ці вихідні можна буде лише так назвати, бо насправді вам потрібно буде багато що зробити, у тому числі, допрацювати чи взяти роботу додому, тож повноцінного відпочинку не вийде - надто вже складні завдання перед вами стоятимуть.

Стрілець

Ви нині дуже активні й діяльні, все робите з натхненням та ентузіазмом, і навіть попри те, що доводиться займатися робочими питаннями, у вас все виходить легко та невимушено, ви досягаєте гарних результатів.

Козеріг

У вашій сімейній системі потрібно буде відстоювати власні права. Ясна річ, варто враховувати інтереси усіх членів родини, але цими вихідними може виявитися, що вашу думку не запитали, і ви з цим не погоджуєтесь.

Водолій

Якщо ви зібралися у дорогу, то не завадить як слід підготуватися, спробувати передбачити всі ті нюанси та несподіванки, які можуть трапитися. Звичайно, все передбачити неможливо, просто варто поставитися більш ретельно до підготовки.

Риби

Любовна історія, що розгортається у вашому житті, отримає своє продовження. І ви вже можете планувати нове майбутнє з урахуванням того, що ви вже не самі і потрібно враховувати інтереси іншої людини.