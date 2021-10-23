З українських COVID-лікарень приберуть пункти вакцинації

В Україні поступово приберуть пункти вакцинації від коронавірусної інфекції з лікарень та інших медичних установ. Їх перенесуть туди, де інфіковані пацієнти не будуть контактувати зі здоровими, повідомляє Обозреватель.

Про це в п'ятницю, 22 жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він зазначив, що це буде зроблено тільки заради безпеки українців.

Ляшко розповів, що пункти вакцинації вже почали виводити з лікарень. Він додав, що щеплення повинні робити в комфортних місцях. Голова МОЗ підкреслив, що в Україні необхідно збільшити відсоток вакцинованого населення до 70, щоб почати знімати карантинні обмеження.