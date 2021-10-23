У США почали розслідування щодо виведення військ з Афганістану

Ряд відомств в США почав нові розслідування, присвячені виведення адміністрацією президента країни Джо Байдена військ з Афганістану, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією The Wall Street Journal власні розслідування проведуть генеральні інспектори Пентагону, Держдепартаменту США, міністерства внутрішньої безпеки, міністерства охорони здоров'я і соціальних служб та Агентства США з міжнародного розвитку.

Крім того, вони проведуть перевірку щодо виведення дипломатичного персоналу США з Афганістану, закриття посольства країни та екстреної евакуації афганських біженців.

Інспектори займуться розслідуванням у співпраці зі спеціальним генеральним інспектором США по відновленню Афганістану Джоном Сопко.