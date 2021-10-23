Шкарлет оцінив успіхи вакцинації освітян
Одну або дві дози вакцин проти коронавірусу в Україні вже отримали 86% працівників сфери освіти, повідомляє Укрiнформ.
"Шановні колеги, освітяни! Кожного разу, закликаючи вас обрати шлях вакцинації задля зупинення пандемії COVID-19, я щиро сподіваюся бути почутим. Особисто я - вакцинований, і свідомо приймав відповідне рішення. Аналогічно зі мною сьогодні вже вчинили 86% освітян, які отримали або дві, або одну дозу щеплення. Це досить високий показник, який ще кілька місяців тому багатьом здавався недосяжним", - написав у Телеграмі міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
Утім, за його словами, у боротьбі з пандемією, її обмеженнями та надзвичайно високими ризиками для здоров’я "ми не можемо собі дозволити половинчастих рішень чи заходів".
"Маємо завершити розпочате. Дійти до таких показників щеплення, які гарантуватимуть доступ наших дітей до очного навчального процесу без ризиків для їхнього та нашого здоров’я. Упевнений, що це можливо і так буде. Долучайтесь, будь ласка, до наших лав вакцинованих освітян і будьте здоровими", - наголосив Шкарлет.