Шкарлет оцінив успіхи вакцинації освітян

Одну або дві дози вакцин проти коронавірусу в Україні вже отримали 86% працівників сфери освіти, повідомляє Укрiнформ.

"Шановні колеги, освітяни! Кожного разу, закликаючи вас обрати шлях вакцинації задля зупинення пандемії COVID-19, я щиро сподіваюся бути почутим. Особисто я - вакцинований, і свідомо приймав відповідне рішення. Аналогічно зі мною сьогодні вже вчинили 86% освітян, які отримали або дві, або одну дозу щеплення. Це досить високий показник, який ще кілька місяців тому багатьом здавався недосяжним" , - написав у Телеграмі міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Утім, за його словами, у боротьбі з пандемією, її обмеженнями та надзвичайно високими ризиками для здоров’я "ми не можемо собі дозволити половинчастих рішень чи заходів".