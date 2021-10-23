Курс валют НБУ на 23 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 23 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 22 жовтня, виріс на 9 коп до 26.29 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 30.58 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 6 коп до 3.74 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп до 36.25 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 15 коп до 28.68 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп до 6.65 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|Долар
|26.291 800
|EUR
|Євро
|30.577 400
|RUB
|Рубль
|0.373 850
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.251 100
|CHF
|Швейцарський франк
|28.676 200
|PLN
|Польський злотий
|6.653 600