Курс валют НБУ на 23 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 23 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 22 жовтня, виріс на 9 коп до 26.29 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 30.58 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 6 коп до 3.74 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп до 36.25 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 15 коп до 28.68 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп до 6.65 за 1 польський злотий.