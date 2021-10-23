Подоляк назвав джерела інформації Зеленського

Президент Володимир Зеленський є активним користувачем різних платформ поширення інформації – від класичних ЗМІ до соціальних мереж. Про це у коментарі програмі «Свобода слова Савіка Шустера» розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк, повідомляє Укрiнформ.

«Він (Зеленський – ред.) сам дізнається, він сам дуже активний користувач різних платформ - телебачення, Інстаграм, Телеграм, будь-яка соціальна мережа, онлайн-ЗМІ» , - відповів Подоляк на запитання, з яких джерел Президент отримує інформацію.

Радник очільника ОП також зазначив, що Зеленський особисто активно відслідковує суспільну реакцію на ті чи інші ініціативи.