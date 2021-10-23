У Пакистані загинули силовики при сутичках з протестувальниками

Щонайменше троє поліцейських загинули, ще кілька постраждали при зіткненнях з протестувальниками в місті Лахорі провінції Пенджаб на північному сході Пакистану, повідомляє РИА Новости.

За інформацією видання Dawn з посиланням на офіційних осіб, протести були організовані прихильниками вкрай правого руху ісламізму "Техрік-і-Лаббайк Пакистан", яке було заборонено в країні у квітні 2021 року.

Повідомляється, що особистість двох загиблих поліцейських встановлена, третього - поки немає. Представник поліції Лахора заявив, що ще кілька поліцейських були доставлені до лікарні у важкому стані. За його словами, учасники протесту використали каміння, палиці та пляшки із запалювальною сумішшю.

Як зазначає видання, прихильники "Техрік-і-Лаббайк Пакистан" мали намір відправитися з Лахора в пакистанську столицю Ісламабад з вимогою звільнити лідера руху Саада Хуссейна Різві, затриманого у квітні владою країни.