7 оригінальних подарунків для тих, хто любить читати

Обирати подарунки завжди складно, а обирати подарунки фанатам книг – ще важче. Щоб не гадати, яка книга сподобається людині, можна придбати нестандартні презенти, які потішать книголюбів, повідомляє 24 Канал.

Дивіться добірку оригінальних сюрпризів для справжніх книжкових червів.

Закладки з тканини

Коли набридають звичайні закладки для сторінок, на поміч їдуть тканинні вироби на еластичній стрічці. Загубити такі закладки важко – вони надягаються на книжку та не злетять, якщо покласти її до сумки.

Закладки з тканини надійніші за паперові / Фото LoveMaude

Комплект для особистої бібліотеки

Подаруйте набір для заповнення власної бібліотеки – особистий штамп, блокнот для прочитаних та запланованих книг, іменний олівець для підкреслень та записів. Чи не кожен книголюб мріє про власну бібліотеку – ви зможете наблизити його до цілі.

Штамп з ім’ям – чудовий вибір для подарунка книголюбу / Фото Pexels

Аромасвічка із запахом книг

Не раз чули, який магічний запах витає у бібліотеці? Здивуйте фаната книжок та придбайте свічку із запахом старих книжок. Вона може слугувати як елементом декору та доповнювати книжкову атмосферу у кімнаті.

Чим пахнуть старі книги?

Коли книжки старішають, відбувається повільне руйнування целюлози, яка міститься в папері. Розпад целюлози утворює цілу низку речовин, які так незабутньо пахнуть. За особливий аромат старих книжок відповідають толуол, ванілін, фурфурол та етилбензол.

Аромасвічка пахне старими книгами / Фото Pinterest

Книжкові брошки

Чудові значки можна придбати чи не в кожному книжковому – для фаната літератури тематична брошка стане приємним подарунком. Такі значки можна прикріпити до рюкзака, сумки чи одягу – так усі знатимуть про книжкове захоплення.

Брошка з книжками для справжніх фанатів літератури / Фото LifeBaubles

Книжковий світильник

Чимало людей мають час почитати лише тоді, коли стемніє та пора лягати спати. Для поціновувачів нічного читання вигадали світильники, які кріпляться на книжку як закладки. З ними можна не вмикати верхнє світло та не турбувати близьких.

Портативний світильник допоможе читати навіть вночі / Фото Source

Книготримачі

Чим більше у людини книг – тим більше можливість, що вони падатимуть з полиць. Здивуйте вашого книжкового черв’яка та подаруйте йому оригінальний книготримач, який доповнить інтер’єр та допоможе тримати книги в порядку.

Книготримач можна зробити власноруч – з глини чи пластиліну / Фото Pexels

Тематичні солодощі

Книголюби можуть любити не тільки книги – вдалим рішенням для подарунка буде набір солодощів, пов’язаних з хобі. Презентуйте людині шоколадний сувенір у вигляді книжки, чи додайте до літератури, про яку вона мріяла, нестандартний смаколик.