7 оригінальних подарунків для тих, хто любить читати
Обирати подарунки завжди складно, а обирати подарунки фанатам книг – ще важче. Щоб не гадати, яка книга сподобається людині, можна придбати нестандартні презенти, які потішать книголюбів, повідомляє 24 Канал.
Дивіться добірку оригінальних сюрпризів для справжніх книжкових червів.
Закладки з тканини
Коли набридають звичайні закладки для сторінок, на поміч їдуть тканинні вироби на еластичній стрічці. Загубити такі закладки важко – вони надягаються на книжку та не злетять, якщо покласти її до сумки.
Комплект для особистої бібліотеки
Подаруйте набір для заповнення власної бібліотеки – особистий штамп, блокнот для прочитаних та запланованих книг, іменний олівець для підкреслень та записів. Чи не кожен книголюб мріє про власну бібліотеку – ви зможете наблизити його до цілі.
Аромасвічка із запахом книг
Не раз чули, який магічний запах витає у бібліотеці? Здивуйте фаната книжок та придбайте свічку із запахом старих книжок. Вона може слугувати як елементом декору та доповнювати книжкову атмосферу у кімнаті.
Чим пахнуть старі книги?
Коли книжки старішають, відбувається повільне руйнування целюлози, яка міститься в папері. Розпад целюлози утворює цілу низку речовин, які так незабутньо пахнуть. За особливий аромат старих книжок відповідають толуол, ванілін, фурфурол та етилбензол.
Книжкові брошки
Чудові значки можна придбати чи не в кожному книжковому – для фаната літератури тематична брошка стане приємним подарунком. Такі значки можна прикріпити до рюкзака, сумки чи одягу – так усі знатимуть про книжкове захоплення.
Книжковий світильник
Чимало людей мають час почитати лише тоді, коли стемніє та пора лягати спати. Для поціновувачів нічного читання вигадали світильники, які кріпляться на книжку як закладки. З ними можна не вмикати верхнє світло та не турбувати близьких.
Книготримачі
Чим більше у людини книг – тим більше можливість, що вони падатимуть з полиць. Здивуйте вашого книжкового черв’яка та подаруйте йому оригінальний книготримач, який доповнить інтер’єр та допоможе тримати книги в порядку.
Тематичні солодощі
Книголюби можуть любити не тільки книги – вдалим рішенням для подарунка буде набір солодощів, пов’язаних з хобі. Презентуйте людині шоколадний сувенір у вигляді книжки, чи додайте до літератури, про яку вона мріяла, нестандартний смаколик.