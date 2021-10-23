Що очікується на валютному ринку в суботу

У п'ятницю котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку відновили зниження. Національному банку знову довелося проводити інтервенції і купувати валюту, щоб стримати занадто швидке зміцнення гривні.

Регулятор купив 5 млн доларів в районі 26,34 гривень, а потім вийшов з великим ордером на покупку за ціною 26,28 гривень і зупинив падіння долара на цьому рівні. Сьогодні в світі відпочивають, і операції проводитимуться за схемою ТОМ (з розрахунками в понеділок). Традиційно бажаючих працювати за такою схемою в суботу - небагато, тому на міжбанку очікується тиха, малоактивна торгівля, з низькими оборотами і слабкими коливаннями.

Відкриття торгів суботи очікується на рівні 26,25/26,33 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в п'ятницю протягом дня опустилася на 6 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,38-26,39 гривень, а ввечері - по 26,32-26,33 гривень. Сьогодні вранці продажі почнуться з 26,33-26,35 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку. Куди в умовах малоактивного ринку підуть котирування (вгору або вниз), туди слідом за безготівковим попрямує і готівковий долар.

Євро на FOREX в п'ятницю здійснював коливання в діапазоні 1,1620-1,1654 долара і завершив день і тиждень на рівні 1,1643. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 5 копійок: вранці його продавали по 30,58-30,60 гривень, а ввечері - вже по 30,53-30,55 гривень. Сьогодні продаж стартує з 30,52-30,55 гривень. Далі, оскільки FOREX сьогодні вихідний, все буде залежати виключно від ситуації на українському валютному ринку: готівковий євро буде повторювати всі рухи готівкового долара і рости або падати синхронно з ним.

Російський рубль в п'ятницю подолав рубіж в 70 рублів і злетів до 69,80 рублів за долар після рішення Центробанку Росії підвищити облікову ставку відразу на 75 пунктів - до 7,50% річних. До кінця дня він скоректувався до 70,44 рублів за долар. Готівковий долар в столиці вчора продавали по 3,68-3,70 гривень за 10 рублів, причому більшість обмінників тримали продаж на рівні 3,70, не знижуючи. Сьогодні рубль може трохи подешевшати: в Києві його будуть продавати по 3,67-3,70 гривень за 10 рублів.