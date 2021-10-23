РНБО встановить на КПВВ пункти для зв'язку із владою

РНБО доручить Міністерству цифрової трансформації розробити техзавдання зі створення на лінії розмежування в ООС і із Кримом пунктів для зв'язку громадян із представниками Української влади, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п'ятницю, 22 жовтня.

"Прийнято рішення протягом двох тижнів доручити Міністерству цифрової трансформації розробити технічне завдання для такого продукту. І через два тижні, коли на засіданні РНБО буде розглянуто такий інструмент, найближчим часом його впровадити для того, щоб у людей була можливість спілкуватися безпосередньо з усіма органами влади, які є в нашій країні, навіть із Президентом" , - заявив Данілов.

За словами Данілова, одним з питань на засіданні РНБО було забезпечення конституційних прав людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, щодо їхніх комунікацій із представниками влади України.