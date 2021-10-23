В Україні вже вакцинували близько 30% дорослого населення

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що в країні від коронавірусу вакциновані близько 30% дорослого населення. Про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Страна UA.

"Якщо ми рахуємо кількість, що знаходиться на території нашої країни, то ми досягаємо 30%. Нам треба 70% як мінімум", - сказав він.

Водночас Ляшко уточнив, що однією дозою вакцини щеплено вісім мільйонів громадян. А двома дозами - сім мільйонів.

Також глава МОЗ розповів, що з початку моменту пандемії в країну поставили близько 25 млн доз вакцини від коронавірусу. При цьому ще 16 млн доз ще будуть привезені.