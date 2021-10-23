ОП не втручається в роботу журналістів - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ОП не втручається в редакційну політику ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Той, хто йде шляхом цензурування інформаційного простору, допускає фундаментальну помилку, він сам себе рано чи пізно втопить у скандалах, це безглузда стратегія. У нас цієї стратегії точно немає [...] У нас немає і не буде втручання в роботу тієї чи іншої редакції" , - заявив Подоляк.

Також Подоляк розповів, що влада може готувати своїх спікерів до того чи іншого ефіру, щоб вони були "глибоко в матеріалі". За його словами, це загальноприйнята практика в усьому світі.

"Ми не втручаємося в роботу журналістів, ми просимо їх дотримуватися паритету і вести збалансовану дискусію" , - додав він.

Відповідаючи на питання, що стосується недавньої заяви ведучої "Суспільного" Мирослави Барчук про контроль з боку ОП участі народних депутатів від фракції "Слуга народу" в телевізійних ефірах, Подоляк сказав, що з журналісткою зв'язувався працівник не Офісу президента, а апарату Верховної Ради.

Радник глави ОП відзначив, що працівники комунікаційної команди Слуги народу говорили, не яку тему треба обговорювати, а мова йшла про те, щоб участь у програмі взяв не один, а двоє депутатів від "Слуги народу".