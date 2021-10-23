Попит на криптовалюту буде рости - експерт

Попит на криптовалюти буде рости, як відповідь на нескінченні комплайенси, перевірки, уточнення, затримки на рахунках до з'ясування, валютну дискримінацію по території, ознаки офшорних у юрисдикції платежу з боку традиційних каналів переказу грошей, повідомляє UBR.

Таку думку висловив український бізнесмен, глава наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк, який сам раніше вклався в криптовалюту.

За його словами, непідконтрольні цифрові платежі будуть затребувані ще й як відповідь на позасудове введення санкцій - і чим більше санкцій, тим більше ліквідності буде у будь-якого криптовалютного протоколу.

"Такий запит отримає відгук в появі нових криптовалют і подорожчання традиційних валют з технологією розподіленої цифрової відповідальності", - зазначає Черняк.

Головним викликом для всієї "крипти" буде створення цифрових національних валют, додає бізнесмен. Протоколи створення і функціонування будуть взяті у традиційної криптовалюти, додатково для емітації нічого вигадувати не потрібно.