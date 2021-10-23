У США опублікують нові матеріали про вбивство Кеннеді

Білий дім пообіцяв 15 грудня опублікувати нові матеріали, що стосуються вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді в 1963 році, повідомляє Російська газета.

Ще e 1992 році американський Конгрес оголосив про те, що всі дані про вбивство політика, "слід поступово розкрити", якщо тільки це не завдасть шкоди обороні, розвідці, правоохоронним органам. Зараз йде перевірка документів.

Нинішній президент США Джо Байден затвердив порядок публікації відомостей.

"Будь-яка неоприлюднена інформація повинна бути розглянута Національним управлінням архівів і документації. З поваги до річниці вбивства президента Кеннеді публікація не повинна відбутися до 15 грудня 2021 року" , - підкреслюється в заяві Білого дому.

Архівісту доручено опублікувати план з переведення в цифровий формат і розміщення в інтернеті всій колекції записів про гучне вбивство минулих років.

Нагадаємо, Кеннеді був застрелений в Далласі 22 листопада 1963 року. Вбивство скоїв Лі Гарві Освальд.