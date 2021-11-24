Ідеї незвичайного сніданку

Якщо ви поціновувачі яєчних страв, то скремблом чи омлетом навряд чи їх здивуєш, а от яєчними мафінами та овочевю фрітатою – більш, ніж можливо, повідомляє Обозреватель.

Яєчні мафіни

Інгредієнти:

  • Яйця – за бажанням (на 1 мафін – 1 яйце)
  • Овочі
  • М`ясо чи ковбаса
  • Твердий сир.
Процес приготування яєчних мафінів

Спосіб приготування:

  1. Взбити яйця зі спеціями за бажанням.
  2. Подрібнити овочі та м`ясо, що будете використовувати. Натерти сир.
  3. У формочки для кексів викласти спочатку овочеву та м`ясну суміш. Потім – залити яєчною масою.
  4. Зверху посипати сиром.
  5. Випікати при температурі 200 градусів 20-25 хвилин.

Овочева фрітата

Інгредієнти:

  • Яйця
  • Йогурт білий
  • Оливкова олія
  • Спаржа
  • Цибуля порей
  • Горох
  • Шпинат
  • Твердий сир
  • Зелень.
Процес приготування овочевої фрітати

Спосіб приготування:

  1. Обсмажити цибулю порей упродовж 3-4 хвилин. Потім додати спаржу і тушкувати 1-2 хвилини. Коли вони будуть приготовані додати горошок, шпинат, сіль та перець. Тушкувати ще 1-2 хвилини.
  2. Збити яйця, йогурт, сіль та перець. Вилити в каструлю і поварити 2-3 хвилини.
  3. Вилити масу на деко, посипати овочами та сиром. Випікати 15-20 хвилин.
  4. При подачі прикрасити зеленню.

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