Ідеї незвичайного сніданку, який має приготувати кожен: топ-2

Якщо ви поціновувачі яєчних страв, то скремблом чи омлетом навряд чи їх здивуєш, а от яєчними мафінами та овочевю фрітатою – більш, ніж можливо, повідомляє Обозреватель.

Яєчні мафіни

Інгредієнти:

Яйця – за бажанням (на 1 мафін – 1 яйце)

Овочі

М`ясо чи ковбаса

Твердий сир.

Спосіб приготування:

Взбити яйця зі спеціями за бажанням. Подрібнити овочі та м`ясо, що будете використовувати. Натерти сир. У формочки для кексів викласти спочатку овочеву та м`ясну суміш. Потім – залити яєчною масою. Зверху посипати сиром. Випікати при температурі 200 градусів 20-25 хвилин.

Овочева фрітата

Інгредієнти:

Яйця

Йогурт білий

Оливкова олія

Спаржа

Цибуля порей

Горох

Шпинат

Твердий сир

Зелень.

Спосіб приготування: