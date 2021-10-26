Ідеї незвичайного сніданку, який має приготувати кожен: топ-2
Якщо ви поціновувачі яєчних страв, то скремблом чи омлетом навряд чи їх здивуєш, а от яєчними мафінами та овочевю фрітатою – більш, ніж можливо, повідомляє Обозреватель.
Яєчні мафіни
Інгредієнти:
- Яйця – за бажанням (на 1 мафін – 1 яйце)
- Овочі
- М`ясо чи ковбаса
- Твердий сир.
Спосіб приготування:
- Взбити яйця зі спеціями за бажанням.
- Подрібнити овочі та м`ясо, що будете використовувати. Натерти сир.
- У формочки для кексів викласти спочатку овочеву та м`ясну суміш. Потім – залити яєчною масою.
- Зверху посипати сиром.
- Випікати при температурі 200 градусів 20-25 хвилин.
Овочева фрітата
Інгредієнти:
- Яйця
- Йогурт білий
- Оливкова олія
- Спаржа
- Цибуля порей
- Горох
- Шпинат
- Твердий сир
- Зелень.
Спосіб приготування:
- Обсмажити цибулю порей упродовж 3-4 хвилин. Потім додати спаржу і тушкувати 1-2 хвилини. Коли вони будуть приготовані додати горошок, шпинат, сіль та перець. Тушкувати ще 1-2 хвилини.
- Збити яйця, йогурт, сіль та перець. Вилити в каструлю і поварити 2-3 хвилини.
- Вилити масу на деко, посипати овочами та сиром. Випікати 15-20 хвилин.
- При подачі прикрасити зеленню.