Ємельяненко - Джонсон: онлайн останнього бою Імператора
Один з кращих бійців в історії змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко проведе поєдинок проти Тімоті Джонсона, який може стати останнім в його кар'єрі, повідомляє Сьогодні.
У суботу, 23 жовтня, в Москві відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 269.
У головному поєдинку вечора зустрінуться легендарний російський боєць Федір Ємельяненко і американець Тімоті Джонсон.
Представляємо суперників
44-річний Федір Ємельяненко з 2003 по 2010 рік вважався кращим бійцем змішаних єдиноборств у важкій вазі. Посідав перше місце в рейтингу бійців незалежно від вагових категорій. Всього провів 45 боїв – 39 перемог і 6 поразок.
Свій останній поєдинок провів у грудні 2019 року, перемігши Куінтон Джексона.
36-річний Тімоті Джонсон виступає на професійному рівні починаючи з 2010 року, відомий по участі в турнірах бійцівської організації UFC, володів титулом чемпіона Dakota FC у важкій вазі. У 2018 році підписав контракт з Bellator.
Провів 22 бої – 15 перемог і 7 поразок.
Свій останній поєдинок провів у червні цього року. Програв Валентину Молдавському бій за титул тимчасового чемпіона Bellator у важкій вазі.
Всі бої турніру Bellator 269
Основний кард
- Федір Ємельяненко – Тімоті Джонсон
- Віталій Мінаков – Саїд Соума
- Усман Нурмагомедов – Патрік Пієта
- Анатолій Токов – Шараф Давлатмурадов
Попередній кард
- Кирило Сидельников – Реб Трусдейл
- Дарина Маздюк – Катаржина Садура
- Ірина Алексєєва – Стефані Пейдж
- Микита Михайлов – Брайан Мур
- Грачик Бозінян – Олексій Шуркевіч
- Ейден Лі – Олександр Осетров
Коли початок бою
Турнір розпочнеться о 19:00 за київським часом. Очікується, що головний бій вечора почнеться приблизно в 23:30.
З чуток, це буде останній бій в кар'єрі Останнього Імператора, як ще називають Федора Емельяненко.