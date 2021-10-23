Коли потрібно пити каву: рекомендації спеціаліста

Кава прискорює роботу мозку тільки в певні години, і це не ранній ранок. Про це попередила в інтерв'ю науковий співробітник Інституту вищої нервової діяльності та нейрофізіології РАН Тетяна Блохіна, повідомляє Радио Sputnik.

Популярність кави пояснюється не тільки смаковими якостями цього напою, але і її тонізуючим ефектом. Науковий співробітник Інституту вищої нервової діяльності та нейрофізіології РАН Тетяна Блохіна в інтерв'ю пояснила, що кава може "прискорити" мозок шляхом "обману" деяких його частин.

"Кава впливає на нас, викликає бадьорість, збільшує концентрацію уваги, підвищує активність і настрій. Працює це, по-перше, внаслідок того, що кофеїн, як би обманюючи мозок, блокує молекули аденозину, які сигналізують про втому. По-друге, кофеїн підвищує концентрацію в мозку нейромедіаторів: дофаміну і серотоніну. Вони якраз частково відповідають за тонус, настрій, рухливість", - пояснила Тетяна Блохіна.



Однак, щоб досягти ефекту бадьорості, каву варто вживати в строго відведений час, продовжила експерт. За її словами, це не ранок.