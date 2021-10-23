Костюм на Хелловін своїми руками: прості і яскраві ідеї

Хелловін – дуже веселе і цікаве свято, відоме тематичними маскарадами. Це свято дозволяє кожній людині проявити свою винахідливість і креативність, повідомляє УНІАН.

Костюм на Хелловін своїми руками: привид

Зробити костюм примари нескладно, але доведеться зіпсувати біле простирадло. Складіть простирадло посередині і зробіть розрізи для очей і рота. Навколо розрізів фломастером намалюйте контур очей і посмішки. По краях простирадла зробіть трикутні візерунки.

Костюм на Хелловін своїми руками: смерть

Для ефектного образу вам знадобиться чорна накидка з капюшоном, білі рукавички і коса. Обличчя можна закрити маскою із зображенням черепа, або ж нанести білу пудру.

Костюм на Хелловін своїми руками: вампір

Для такого ефектного костюма вам знадобляться чорний одяг і взуття, чорний плащ, накладні ікла. Чоловіки можуть одягти білу сорочку з краваткою, чорну жилетку і плащ. Вампірші можуть вбратися в готичну темну сукню.

Хорошим доповненням до образу вампіра буде макіяж. Жінкам для макіяжу потрібні темні тіні і червона помада. Чоловіки можуть нанести на обличчя білу пудру, щоб воно здавалося блідим. А якщо хочете дотримати образ в найменших деталях – не забудьте червоні лінзи для очей.

Костюм на Хелловін своїми руками: вовкулака

Костюм кровожерного вовкулаки підійде як для хлопців, так і для дівчат. Для виготовлення використовуйте будь-який старий одяг (бажано картату сорочку), шматочки хутра і накладні ікла. Хутро потрібно пришити або приклеїти на груди, комір і рукава.

На обличчя одягніть маску вовкулаки, або намалюйте фломастером вовчий ніс, густі брови і вуса.

Костюм на Хелловін своїми руками: мумія

Для костюма мумії знадобиться білий одяг і багато бинтів. Бинти можуть бути старими і брудними, ніби ви тільки що вийшли з гробниці. Для посилення ефекту можна заздалегідь пролити на бинти каву. Обмотайте тіло бинтами, не забуваючи про шию і обличчя. Не намагайтеся зробити це акуратно, адже обвислі клапті підуть на користь образу.

Костюм на Хелловін своїми руками: відьма

Для костюма відьми вам знадобиться капелюх з картону. Її можна зробити своїми руками – дивіться відеоінструкцію нижче. Потрібна також мітла: її можна змайструвати з довгої палиці, віника і скотчу. Одягніть будь-яку довгу чорну сукню і не забудьте розтріпати волосся.