Вчені назвали найкориснішу кашу для сніданку

Вчені з Гарвардського університету в США склали рейтинг найкорисніших каш для сніданку. Кандидат медичних наук, лікар-дієтолог Юлія Чехоніна прокоментувала список в інтерв'ю, повідомляє Газета.ru.

Перше місце в рейтингу зайняла лляна каша, друге - гречана, і лише тільки на третьому рядку опинилася вівсяна каша.

За словами фахівця, льон - єдиний продукт рослинного походження, в складі якого є одна з трьох жирних кислот - Омега-3. Вона необхідна для судин і кровообігу, оскільки зменшує в'язкість крові.

"Також вона (лляна каша) є профілактичним фактором у відношенні деяких злоякісних захворювань, тому що має антиоксидантні властивості, сприяє продовженню молодості і перешкоджає передчасному старінню", - розповіла Чехоніна.

Насіння льону. Фото: Pixabay

Попри високу калорійність, лляна каша містить у два-три рази більше білка в порівнянні з іншими кашами.

Експерт зазначила, що калорійність гречаної каші нижче, ніж у вівсянки. Гречка містить в собі харчові волокна, вітаміни групи B, це крупа дозволяє зберігати енергію і підтримувати витривалість.



Гречка. Фото: Pixabay

При цьому вівсяна каша допомагає поліпшити стан мікрофлори кишечника. У ній є холін, який допомагає в боротьбі із зайвим холестерином. Також в дослідженні центру йдеться про зниження ризику гіпертонії при вживанні каші двічі в день.