Стан Саакашвілі в тюрмі стабілізувався - лікар

Колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі напередодні пізно ввечері лікарі провели процедуру переливання крові, і стан його здоров'я стабілізувався, повідомляє "Интерфакс".

Про це розповів журналістам особистий лікар експрезидента Ніколоз Кіпшидзе.

"Один з параметрів аналізу крові у Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі і бригада з реанімобіля допомогли зробити мені переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався", - сказав Кіпшидзе.

Він вважає, що Саакашвілі необхідно госпіталізувати в міську клініку під спостереження лікарів, так як "криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з ним буде складно".

"Зараз стан здоров'я Саакашвілі задовільний, краще, ніж було вчора", - сказав Кипшидзе.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня він був затриманий в Тбілісі і в той же день оголосив голодування. В даний час Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.