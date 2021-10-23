Українська COVID-вакцина: що говорять нардепи про терміни її появи

Рік тому президенту України Володимиру Зеленському презентували перші результати доклінічних випробувань української вакцини від коронавірусу. Однак досі препарату так і немає, як і інформації про причини провалу його розробників, повідомляє Страна UA.

Журналісти опитали депутатів парламенту і дізналися про те, коли, на їхню думку, з'явиться українська вакцина проти коронавірусу.

Депутат фракції "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що він не займається вакциною.

"Якби я займався вакциною, то вона точно вже була б", - запевнив Гетманцев.

Його колега по парламенту Кіра Рудик ("Голос") заявила, що на українську вакцину виділили дуже мало грошей.

"Я не впевнена, що найближчим часом у нас вийде отримати українську вакцину. З одного боку, влада говорить, що потрібно її робити, а з іншого - виділяє кошти, яких абсолютно не вистачить, а головне, протестувати й зробити все дослідження", - сказала Рудик.

Депутат фракції "Слуги народу" Ірина Верещук відверто визнала, що в цьому році чекати українську вакцину не варто.

"У цьому році ми не встигаємо. Але чи є потреба робити саме українську вакцину, якщо ми можемо скористатися достатньою кількістю вакцини, яка вже є?" - поставила риторичне запитання Верещук.

Депутат партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко зазначив, що при цій владі українська вакцина не з'явиться.

"Якби хотіли її зробити, зробили б ще торік. Українські вчені були готові до цього. Особисто мій друг і колега Сергій Тарута комунікував з вченими Академії наук, які були готові це робити. Але для цього потрібне фінансування, чіткий план дій, відповідальний уряд. І тоді все працює. Але, на жаль, у нас по-іншому", - сказав Ніколаєнко.

Депутат фракції "Слуги народу" Микола Тищенко щиро не розуміє, навіщо потрібна українська вакцина від коронавірусу.

"А навіщо вона? Над нею працюють, але зараз у нас немає часу чекати. Тому я вважаю, що доцільніше купувати ту вакцину, яка в світі показує результат", - пояснив свою позицію нардеп.

Депутат партії ОПЗЖ Юрій Павленко прямо сказав: при тому, що робить нинішня влада, українська вакцина не з'явиться ніколи.

"Те, як це робить українська влада ... Вона ніколи не з'явиться. Я не вірю в їх здатність це організувати. А по-друге, бюджет, який ми розглядаємо в Раді, ніяких перспектив створення української вакцини не дає", - заявив він .

Його колега по парламенту Сергій Шахов (депутатська група "Довіра") вважає, що препарат з'явиться тоді, коли в МОЗ почнуть думати про людей.

"А не про гроші, які зараз заробляють на людських життях, людськи смертях", - сказав Шахов.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в кулуарах Ради більш розгорнуто відповів на питання, коли з'явиться українська вакцина від коронавірусу.