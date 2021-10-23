Усик вперше прокоментував свій можливий бій з Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександр Усик дав коментар щодо потенційного поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, повідомляє УНІАН.

Боксери можуть зустрітися в об'єднавчому бою за звання абсолютного чемпіону світу, адже британець володіє поясом за версією WBC. Слова Усика наводить The Sun.

"Я вважаю Тайсона Ф'юрі дуже хорошим боксером, відмінним спортсменом. У нього добре підвішений язик. Тайсон стверджує, що він король королів, але так думає тільки він" , - сказав Усик.

"Перед моїм боєм з Джошуа всі говорили, що у мене немає жодного шансу перемогти. Я чув подібне протягом всього мого життя, але мені до снаги побити і Ф'юрі. Я не кажу, що можу побити будь-якого боксера у світі. Я просто ходжу в спортзал і виконую свою роботу, тренуюся, вкладаю багато сил в процес підготовки. Я не кажу, що я - король Всесвіту. Я просто роблю те, що мушу. Концентруюсь, зосереджуюсь й отримую результат" , - додав українець.

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