У "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області
Станом на 23 жовтня в "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області. Решта - або в "помаранчевій", або в "червоній", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Жовта зона
Станом на сьогодні, в "жовтій" зоні знаходяться такі області:
- Вінницька,
- Закарпатська,
- Кіровоградська,
- Полтавська.
Київська область перейшла з "жовтої" в "помаранчеву" зону.
"Помаранчева" зона
Це найбільша зона, до неї відносяться:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Ровенська.
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
"Червона" зона
Станом на сьогодні, в цій зоні знаходяться 6 областей:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська
- Херсонська.
Крім того, в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в "червону" зону з 25 жовтня.
Нагадавши, Сумська область перейшла в" червону " зону з 23 жовтня.