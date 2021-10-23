У "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області

Станом на 23 жовтня в "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області. Решта - або в "помаранчевій", або в "червоній", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Жовта зона

Станом на сьогодні, в "жовтій" зоні знаходяться такі області:

Вінницька,

Закарпатська,

Кіровоградська,

Полтавська.

Київська область перейшла з "жовтої" в "помаранчеву" зону.

"Помаранчева" зона

Це найбільша зона, до неї відносяться:

Київ,

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Ровенська.

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська,

"Червона" зона

Станом на сьогодні, в цій зоні знаходяться 6 областей:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська

Херсонська.

Крім того, в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в "червону" зону з 25 жовтня.

Нагадавши, Сумська область перейшла в" червону " зону з 23 жовтня.