В ЄС зафіксовано найбільше зростання цін на житло за 14 років

У другому кварталі 2021 року ціни на житло в країнах Євросоюзу зросли на 7,3% в порівнянні з торішніми показниками. Це найвищий річний приріст для ЄС з третього кварталу 2007 року, свідчать дані звіту Євростату, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

У першому кварталі поточного року ціни на житло в країнах ЄС зросли на 6,1% в річному обчисленні. Різниця між першим і другим кварталами року склала +2,7%.

У 11 з 27 країн ЄС річний приріст цін склав понад 10%.

У трійку лідерів по зростанню цін на житло увійшли Естонія — +16,1%, Данія — +15,6% і Чехія — +14,5%.

Зниження цін зафіксовано тільки в одній країні ЄС — на Кіпрі -4,9%.

За підсумками другого кварталу вартість житлової нерухомості зросла у всіх країнах ЄС. У трійку лідерів увійшли Латвія- + 6,7%, Словенія +4,5% та Австрія +4,2%.

Рейтинг країн ЄС щодо зростання цін на житло

Протягом року (2 кв. 2020 — 2 кв. 2021) рейтинг зростання цін на житло в країнах ЄС виглядає наступним чином: