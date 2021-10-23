В ЄС зафіксовано найбільше зростання цін на житло за 14 років
У другому кварталі 2021 року ціни на житло в країнах Євросоюзу зросли на 7,3% в порівнянні з торішніми показниками. Це найвищий річний приріст для ЄС з третього кварталу 2007 року, свідчать дані звіту Євростату, пише Леся Панченко, РБК-Україна.
У першому кварталі поточного року ціни на житло в країнах ЄС зросли на 6,1% в річному обчисленні. Різниця між першим і другим кварталами року склала +2,7%.
У 11 з 27 країн ЄС річний приріст цін склав понад 10%.
У трійку лідерів по зростанню цін на житло увійшли Естонія — +16,1%, Данія — +15,6% і Чехія — +14,5%.
Зниження цін зафіксовано тільки в одній країні ЄС — на Кіпрі -4,9%.
За підсумками другого кварталу вартість житлової нерухомості зросла у всіх країнах ЄС. У трійку лідерів увійшли Латвія- + 6,7%, Словенія +4,5% та Австрія +4,2%.
Рейтинг країн ЄС щодо зростання цін на житло
Протягом року (2 кв. 2020 — 2 кв. 2021) рейтинг зростання цін на житло в країнах ЄС виглядає наступним чином:
- Естонія +16,1%
- Данія +15,6%
- Чехія +14,5%
- Люксембург +13,6%
- Литва +13,3%
- Нідерланди +12,8
- Латвія +12,4%
- Угорщина +11,9%
- Австрія +11,7%
- Німеччина +10,9%
- Швеція +10,9%
- 12.Словенія + 9,9%
- 13.Болгарія + 9,1%
- Польща + 8,3%
- Бельгія + 7,4%
- Португалія + 6,6%
- Хорватія + 6,5%
- Франція + 5,7%
- Ірландія + 5,6%
- Фінляндія + 5,4%
- Мальта +5,3%
- Словаччина + 4,7%
- Іспанія + 3,3%
- Румунія + 3%
- Італія + 0,4%
- Кіпр -4,9%
- Греція - немає актуальних даних.