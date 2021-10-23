Динозаври демонстрували соціальну поведінку

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT), Аргентини та Південної Африки встановили, що ранні динозаври - травоїдні мусзаври, які жили на початку юрського періоду, - виявляли складну стадну поведінку вже 193 млн років тому, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це на 40 млн років раніше, ніж відзначали колишні свідчення "соціуму" динозаврів.

Із 2013 року вчені розкопали понад 100 яєць динозаврів (розміром приблизно з курячі яйця) та часткові скелети 80 молодих і дорослих динозаврів із багатого викопного пласта в південній Патагонії в Аргентині.

Скам'янілості, датовані часом 193 млн років тому, були згруповані за віком: яйця динозаврів і дитинчата були знайдені в одному районі, у той час як скелети "підлітків" були згруповані в прилеглому місці, а останки дорослих динозаврів були знайдені поодинці або парами на всій польовій ділянці.

"Динозаври, ймовірно, працювали як спільнота, відкладаючи яйця в загальному місці гніздування. Підлітки збиралися в "школах", у той час як дорослі бродили і добували їжу для стада", - йдеться в повідомленні.

Стадне життя, можливо, дало мусзаврам та іншим соціальним динозаврам - завроподоморфам еволюційну перевагу: ці ранні динозаври виникли наприкінці тріасу, незадовго до тріасово-юрського вимирання 199,6 млн років тому. З якоїсь причини завроподоморфи втрималися і в кінцевому підсумку домінували в земній екосистемі на початку юрського періоду.

Вчені підозрюють, що два інших види ранніх динозаврів - массоспонділ із Південної Африки та люфенгозавр із Китаю - також жили стадами приблизно у той самий час, хоча датування цих динозаврів було менш точним. Якщо декілька окремих ліній динозаврів жили стадами, дослідники вважають, що соціальна поведінка могла розвинутися раніше, можливо, ще до їхнього загального предка, наприкінці тріасу.