Bentley представить тріо нових моделей з колекцій Mulliner

Для американського ринку британська компанія Bentley підготувала унікальну колекцію ексклюзивних моделей бренду, заявили у пресслужбі виробника, повідомляє Обозреватель.

Колекція авторських робіт майстрів ательє Mulliner буде представлена на щорічному яхт-шоу в Форт-Лодердейл.

Серед них чотири кабріолети Continental GT V8 Mulliner Nauticis, замовлених дилером у Форт-Лодердейл. Автомобілі пофарбовані в кольори Aegean Blue (на фото) та Ghost White. Вони оснащені 22-дюймовими дисками з акцентами кольору Aegean Blue, а також декількома елементами з карбонового волокна в колір кузова, включаючи передній спліттер, бічні "юбки", а також задні дифузор і спойлер.

Continental GT V8 Mulliner Nauticis. Джерело: Bentley

Салон прикрасили шкірою Brunel, Linen і Portland в індивідуальній кольоровій гамі. Крім того, автомобіль отримав декоративне оздоблення Piano Linen, підголівники з морською тематикою і світлий шпон з відкритими порами на центральній консолі.

Автомобіль отримав декоративне оздоблення Piano Linen, підголівники з морською тематикою і світлий шпон з відкритими порами на центральній консол. Джерело: Bentley

Mulliner Skyline Collection була розроблена у співпраці з Bentley Manhattan і черпає натхнення в силуетах Нью-Йорка. Колекція містити моделі Bentayga, Continental GT Convertible і Flying Spur. Всі вони пофарбовані в глибокий чорний колір Onyx, отримали чорний зовнішній декор, а також 22-дюймові двоколірні легкосплавні диски.

Bentley Bentayga Mulliner Skyline Collection. Джерело: Bentley

Чорна шкіра внутрішньої обробки прикрашена контрастним сріблястим рядком. Джерело: Bentley

У чорному кольорі виконаний і інтер'єр моделей. Чорна шкіра внутрішньої обробки прикрашена контрастним сріблястим рядком. Приладова панель прикрашена чорними глянцевими панелями, покритими з рояльним лаком. На торпеді та сидіннях зображені добре впізнавані силуети Манхеттену.

На торпеді та сидіннях зображені добре впізнавані силуети Манхеттену. Джерело: Bentley

Третя колекція – Mulliner Miami – "натхненна артсценою Маямі, барвистими станціями рятувальників та ар-деко". Вона складається з шести автомобілів, включаючи Bentayga, Continental GT та Flying Spur. Для екстер'єру пропонуються три кольори: помаранчевий, синій або "зелений лайм" з контрастними чорними молдингами та карбоновими аеродинамічними елементами.

Bentley Flying Spur Mulliner Miami Edition. Джерело: Bentley

Особливе оздоблення інтер'єру підібрано в тон кольору кузова. Наприклад, представлений на фото седан Flying Spur Miami Edition отримав елегантні шкіряні світлі сидіння з контрастною синьою стрічкою та вишивкою. Кермо, приладову панель і карти дверей прикрашають сині вставки Klein Blue, а пороги дверей отримали накладки "One of Six", що підкреслюють ексклюзивність кожного примірника.