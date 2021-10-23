Разумков розповів, чим займається після відставки

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що після відставки у нього стало менше вільного часу, повідомляє Україна 24.

Також він заявив, що просувати передвиборчі обіцянки лише однієї політичної сили - це неправильно.

"Стало менше вільного часу. Більше позитивних емоцій, але я думаю, що це лише початок - далі буде ще менше часу... Я усім займаюся. В мене дійсно питань, які треба вирішувати. Багато планів, які хочу реалізовувати. І багато тих обіцянок, які ми ще давали давно.

Не завжди це виходило робити з посади спікера, тому що голова Верховної Ради - це голова всієї Верховної Ради. І просувати передвиборчі обіцянки лише однієї політичної сили - це неправильно - для цього є інші народні депутати. Але сьогодні є більше часу, натхнення, можливостей для того, щоб нарешті повернутися до того, що говорили 2019 року, що ми обіцяли людям. Ну, і переконати колег, нарешті, цим займатися" , - сказав він.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Разумков покинув сесійну залу під аплодисменти народних депутатів. При цьому саме монобільшість не дала необхідної для звільнення спікера кількості голосів.