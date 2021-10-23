Складено портрет українського фрілансера

Фріланс найменше постраждав від введення карантину в Україні, і 84% фахівців це підтверджують, повідомляє UBR.

При цьому проектна робота є головним джерелом доходу для 50% фрілансерів, сказано в дослідженні сервісу віддаленої роботи Freelancehunt.

За його підсумками було визначено портрет українського фрілансера: це чоловік, 29 років, є власна квартира, одружений, але поки без дітей, знає англійську мову, займається дизайном, на фрілансі - 6 років.

Фахівців-жінок в цій сфері менше - 39%. Вони охочіше освоюють копірайтинг, дизайн і переклади, а чоловіки - програмування, аудіо/відеонапрямок, а також дизайн.

За результатами опитування, 41% користувачів працюють в віддаленому режимі понад 5 років, тоді як в 2017-му році таких було 22%. Найбільше фрілансерів - у віці від 25 до 34 років (37%). Кожному шостому - від 18 до 21 року, а після 35 - трохи менше 20%.

Вищу освіту здобув кожен другий фрілансер (49%), а 94% опитаних володіють англійською мовою (57% - на рівні Elementary і 34% - Intermediate).

Примітно, що у кожного третього опитаного є власний стартап, а кожен четвертий - має намір освоїти нову спеціальність.

60% представників дистанційних професій завели вихованців. Найпопулярніший - кішка (47%).

Опитування проводилося серед користувачів Freelancehunt.com з 7 по 29 вересня. Число опитаних - 4127 осіб.