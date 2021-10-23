У хворих COVID-19 шанс вийти з реанімації складає 50%

Лікар-радіолог Олександрівської клінічної лікарні Михайло Сидоренко розповів, що у пацієнтів з COVID-19 шанс вийти живим з інфекційної реанімації зараз становить 50 на 50.

Про це лікар-радіолог написав на своїй сторінці в Instagram.

"Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитися живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий. Це не офіційна статистика, це мої особисті підрахунки складені за місяць", - написав він.

За словами Михайла Сидоренка, зараз складається "унікальна ситуація": лікарі упереджено ставляться до хворих через вакцинацію.

"Якщо ви потрапляєте в лікарню зараз, то знайте, до вас відразу з порога буде упереджене ставлення, у вас був вибір, ви самі захотіли померти", - сказав він.

Лікар також говорить, що в реанімації завжди є місця. Лікарню неможливо перевантажити через сумну статистики - на одного нового пацієнта, завжди знайдеться труп.

"Ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів", - написав він.

Відзначимо, за минулу добу в Україні діагностували COVID-19 у 23 229 осіб.